Миссии ЕС в Армении и Грузии договорились о сотрудничестве

Наблюдательная миссия ЕС в Армении и мониторинговая миссия ЕС в Грузии договорились о сотрудничестве и взаимоподдержке, сообщили армянские СМИ.

«Рады объявить о подписании Административного соглашения между Миссией наблюдателей ЕС в Армении (EUMA) и Мониторинговой миссией ЕС в Грузии (EUMMGeorgia) об укреплении оперативного сотрудничества, совместной деятельности и поддержки в экстренных ситуациях. С нетерпением ждем углубленного и эффективного сотрудничества», - говорится в заявлении EUMA в соцсети X.