В преддверии визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Армению российское внешнеполитическое ведомство распространило программу, в которой, как и в предыдущие годы, было заявлено о возложении цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата и венка к мемориалу жертв «геноцида армян» в Цицернакаберде.

«Однако, как стало известно позднее, посещение мемориала было исключено из официальной части визита. Вместо этого глава МИД РФ ограничился тем, что направил венок к памятнику», - пишет Грапарак. По информации издания, полученной от некоторых источников, изменение могло быть согласовано с армянской стороной — возможно, по просьбе Иревана и с согласия российского министра. Официальное объяснение звучит как «высокая насыщенность программы визита».

В качестве символического жеста МИД России опубликовал фотографию Сергея Лаврова у Могилы Неизвестного Солдата на фоне горы Арарат.

Напомним, премьер-министр Армении Пашинян ранее во время его встречи с представителями армянской общины Швейцарии сделал сенсационное заявление, намекнув, что обвинения в геноциде армян в Османской империи в 1915 году, выдвигаемые уже более ста лет, могут быть выдумкой, а сама эта тема инспирирована Москвой после начала «холодной войны»: «Как получилось, что в 1939 году повестки «геноцида» армян не существовало? Почему в 1950 году эта повестка появилась?»

В этом заявлении он впервые ясно указал, что вопрос мнимого «геноцида» был использован Россией в рамках геополитической борьбы после окончания Второй мировой войны и развязывания «холодной войны». Одним из катализаторов этого послужило присоединение Турции к западному блоку. Иначе говоря, против Турции спецслужбами Советского Союза было создано долговременное идеологическое оружие, которое сделало армянство заложником этого мифа, а также, используя армянскую диаспору, позволило манипулировать общественным мнением западного мира.