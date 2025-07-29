В США захотели купить у России Командорские острова - Москва отреагировала

Подполковник Сухопутных сил США Джеффри Фриц выступил с инициативой покупки Командорских островов у России с целью отслеживания действий КНР в Арктическом регионе.

Идею он изложил в своей статье для портала Breaking Defense, на который ссылается ТАСС.

«Предложение заключается в том, чтобы США <...> приобрели Командорские острова у Российской Федерации за $15 млрд с целью мониторинга возможной подводной активности Китая при попытках проникновения в Северный Ледовитый океан», - написал Фриц.

Он полагает, что такая сделка позволит «укрепить безопасность» США и «подтвердить американское лидерство» в Арктике. По его словам, когда-то и покупку Аляски считали бесполезной, а сегодня она является ключевым элементом американской энергетической и оборонной стратегии.

Фриц выразил опасения в связи с растущей китайской активностью в Арктике, инвестициями в регион в рамках проекта морского торгового пути «Полярный Шелковый путь». В частности, он отметил, что с военно-морской базы Цзянгэчжуан в районе Циндао китайские подводные лодки теоретически могут пройти в Арктику через Берингов пролив и действовать под арктическим льдом, где их обнаружение затруднено. Вооруженные баллистическими ракетами морского базирования, они представляют угрозу таким городам США, как Нью-Йорк и Вашингтон. Приобретение Командорских островов, расположенных вдоль этого маршрута, позволило бы Соединенным Штатам получить площадку для размещения систем подводного наблюдения за субмаринами КНР, считает американский военный.

Командорские острова, находящиеся на морском перекрестке между Северной Америкой и Азией, приобретают все большее геополитическое значение на фоне расширения арктических судоходных маршрутов и растущего интереса региональных держав, включая Китай, к северной части Тихого океана и Арктике. Одним из главных геофизических преимуществ Командорских островов является сравнительно низкий уровень ледяного покрова.

Эта особенность имеет стратегическое значение: массивы льда могут рассеивать или поглощать подводные акустические сигналы, снижая точность обнаружения. Меньшая толщина оледенения создает более стабильные акустические условия в районе Командорских островов, что делает их оптимальной площадкой для постоянного и высокоточного подводного мониторинга.

Между тем, на идею о приобретении Командорских островов отреагировала российская сторона.

Официальной представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что данная территория не продается.

«Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений», - сказала Захарова РИА Новости.