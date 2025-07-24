Числившаяся в списках пассажиров Ан-24 женщина чудом избежала катастрофы

Женщина, которая числилась в списках пассажиров самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, чудом избежала катастрофы из-за плохого самочувствия внучки.

"Внучка заболела, я вернулась обратно домой. Решила не лететь, а быть с детьми", —рассказала она "Известиям".

Женщина добавила, что поедет в Тынду на поезде.

Сегодня утром пассажирский самолет Ан-24 "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, перестал выходить на связь. На борту было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа.

По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.

Позднее обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с воздушным судном.

Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин, окажут всю необходимую помощь, а также выплатят компенсации.