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Гусман покинул пост первого замгендиректора ТАСС

First News Media22:52 - 24 / 07 / 2025
Гусман покинул пост первого замгендиректора ТАСС

Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя генерального директора ТАСС.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ТАСС - единственное в России правительственное новостное агентство.

75-летний Михаил Гусман проработал в структурах ТАСС порядка 30 лет. С 2000 года является автором и ведущим телевизионного цикла "Формула власти". Заслуженный работник культуры РФ (2001) и Заслуженный журналист РФ (2018).

Гусман возглавляет Российский комитет Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, входит в состав Межправительственного совета ЮНЕСКО по вопросам информации и коммуникациям (IPDC) и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Источник: ТАСС

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