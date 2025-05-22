В суде рассмотрены материалы касательно секретного документа, подписанного Арменией во время завершившегося конфликта

22 мая продолжилось открытое судебное заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате или насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших лиц, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

На суде был продемонстрирован видеоматериал, содержащий интервью обвиняемого Давида Ишханяна телеканалу незаконного режима в 2016 году.

В видеоматериале Д.Ишханян, отвечая на вопросы журналиста, рассказал о деятельности сторонников «Дашнакцутюн» на территориях Азербайджана: «Дашнакцутюн» появилась в Карабахе в 1990–1991 годах. Основная деятельность, конечно, разворачивалась в прифронтовой зоне. И поэтому работа велась в этом направлении. «Дашнакцутюн» действовала в Карабахе не только оружием, но и материальными и людскими ресурсами. Другим ключевым вопросом была организация. «Дашнакцутюн» выступала для нас щитом. Неслучайно, что в 1990–1991 годах и вплоть до 1994 года партия продемонстрировала блестящую работу в армейском строительстве, а также в других сферах. В это время формировались дашнакские представители, бойцы и группы. В то время я был одним из них».

Отвечая на вопрос телеведущего о присоединении незаконного образования, созданного на территориях Азербайджана, к Армении, Д.Ишханян сказал: «Мое личное мнение также заключается в том, что наиболее правильный путь – это присоединение в конечном итоге Карабаха к Армении. Это должно стать нашим основным и окончательным результатом. Сейчас мы находимся в переходном периоде. Для меня Карабах и историческая Армения – это одно и то же, я вижу их вместе».

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева по поводу телеинтервью, Д.Ишханян заявил, что его высказывания о присоединении Карабаха к Армении, прозвучавшие в видеоматериале, отражали не позицию партии «Дашнакцутюн», а позицию так называемого «парламента» незаконного режима, в котором он состоял в качестве «депутата».

Обвиняемый уклонился от ответа на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой о том, какой необходимостью была обусловлена оккупация территорий Азербайджана.

В ходе судебного заседания был продемонстрирован видеоматериал о встрече первого президента Армении Левона Тер-Петросяна с представителями марионеточного режима в 1993 году.

На кадрах Л.Тер-Петросян, выступая на этой встрече, напоминает, что Армения предоставила «наивысшие гарантии безопасности» незаконному образованию на территории Азербайджана.

Он называет предстоящий договор о гарантиях безопасности между Арменией и незаконным образованием «секретным документом», отмечает, что документ будет оформлен в двух экземплярах, и добавляет: «Нагорно-Карабахская Республика» полагается на гарантии международного сообщества, Российской Федерации, США и особо президента Республики Армения Левона Тер-Петросяна».

Л.Тер-Петросян заявляет, что Армения обязуется использовать все возможности, включая прямое военное вмешательство, и исключает возможность передачи Лачинского района Азербайджану в рамках будущих переговоров.

Отвечая на вопросы поддерживающих государственное обвинение прокуроров, обвиняемый Аркадий Гукасян подтвердил, что участвовал в той встрече с Л.Тер-Петросяном. Назвав ее «судьбоносным вопросом», он отметил, что видеоматериал был снят после оккупации Кяльбаджарского района. Обвиняемый сообщил, что на момент встречи возглавлял «группу по переговорам с Азербайджаном» и был «депутатом» незаконного режима.

А.Гукасян добавил, что после этой встречи Георгий Петросян подал в отставку с занимаемой «должности»: «Обязанности «спикера парламента» стал исполнять Карен Бабурян. Вместе с Робертом Кочаряном он подписал представленный Левоном Тер-Петросяном документ, в соответствии с которым Республика Армения брала на себя обязательство по обеспечению безопасности Карабаха до окончательного завершения конфликта».

Далее начальник отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насир Байрамов задал допрашиваемому обвиняемому Левону Мнацаканяну вопросы в связи с оккупацией города Шуша и лицами, причастными к оккупации.

Отвечая на вопросы, Л.Мнацаканян сказал, что знал Ашота Гуляна, который участвовал в оккупации города Шуша, но не служил с ним.

На суде был продемонстрирован видеоматериал с выступлениями «должностных лиц» незаконного образования, в том числе и Л.Мнацаканяна.

В видеоматериале Л.Мнацаканян говорит: «На момент захвата Шуши я был в роте Ашота Гуляна. Наша рота действовала по левую сторону от их подразделения — в направлении Шушинской крепости. Мы тесно взаимодействовали с их ротой. Прорыв основной линии фронта произошел в центральной и левой частях».

Отвечая на вопрос поддерживающих государственное обвинение прокуроров по поводу видеоматериала, Левон Мнацаканян отказался от своих слов, зафиксированных на кадрах.

Обвиняемые заявили, что в 1993–1994 годах их основными направлениями были Агдере, Агдам, Джебраил и Физули.

Судебный процесс продолжится 23 мая.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.