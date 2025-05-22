Безопасность на дороге начинается с дома

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД обратилось к гражданам: «Бесконтрольное движение детей на дорогах, момент неосторожности могут вызвать сожаление на всю жизнь.

Каждый родитель должен знать, что отпускать на улицу детей, не усвоивших правила дорожного движения и не осознающих опасности на дороге, — значит подвергать их жизнь риску.

Безопасность обеспечивается не только дорожными знаками, но и ответственностью родителей.

Не ограничивайтесь простым объяснением правил своим детям — выходите с ними на улицу, станьте для них примером, сделайте привычки безопасного поведения частью повседневной жизни.

Следует помнить: безопасность начинается с семьи. Халатность родителей порой может иметь необратимые последствия для жизни ребенка.

Объясняйте! Будьте примером! Оберегайте!» - говорится в призыве ГУГДП.