Мошенники похитили более 20 тыс. манатов с банковских карт граждан Азербайджана

21 мая с банковских карт граждан Азербайджана с помощью различных кибермошеннических методов было похищено более 20 тысяч манатов.

Об этом сообщает МВД АР.

По данным ведомства, суммы хищений варьируются от 100 до 6 300 манатов.

«Нанесённые на карты CVV/CVC-коды, а также одноразовые OTP-коды, получаемые по SMS, являются конфиденциальной информацией. В случае передачи этих данных неизвестным лицам, гражданам может быть причинён ущерб — как в виде средств, находящихся на банковском счёте, так и в виде кредитных обязательств, если средств на счёте нет.

Министерство ещё раз настоятельно рекомендует гражданам проявлять бдительность и с осторожностью относиться к подозрительным звонкам с обещаниями лёгкого заработка, услугами страхования, оформления виз, укрепления банковских счетов, а также любыми предложениями, связанными с поступлением денежных средств. Не следует вступать в разговоры и переписки с неизвестными абонентами — такие контакты необходимо немедленно блокировать», — говорится в официальном сообщении МВД.