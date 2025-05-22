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Администрация Трампа лишила Гарвардский университет права принимать иностранных студентов

First News Media23:00 - 22 / 05 / 2025
Администрация Трампа лишила Гарвардский университет права принимать иностранных студентов

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разрешение Гарвардскому университету на прием студентов из иностранных государств, сообщает газета The New York Times (NYT).

"Уведомляю вас, что лицензия программы для иностранных студентов и академических обменов Гарвардского университета была отозвана", - говорится, по данным издания, в письме министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, направленном в учебное заведение. Источники NYT заявили, что это решение стало частью расследования, которое ведется в отношении Гарварда последние месяцы.

Трамп и представители его администрации неоднократно выступали с заявлениями в отношении Гарвардского и других престижных американских университетов. По мнению властей, вуз не может обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения от пропалестинских активистов, выступающих против военных операций Израиля в секторе Газа. Ранее Министерство здравоохранения и социальных служб США отменило предназначавшиеся Гарварду федеральные гранты на сумму $60 млн из-за того, что, по мнению ведомства, вуз не справляется с решением вопросов антисемитизма, этнической и расовой дискриминации. Также в центре критики администрации Трампа гласная и негласная политика позитивной дискриминации, предполагающая в отдельных случаях предоставление приоритета при поступлении представителям расовых меньшинств.

Источник: ТАСС

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