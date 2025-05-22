Ильхам Алиев подписал Распоряжение о восстановлении и консервации мавзолея Момины-хатун

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах, связанных с восстановлением и консервацией мавзолея Момины хатун в городе Нахчыван.

С целью сохранения самобытного исторического облика памятника истории и архитектуры мирового значения - мавзолея Момины хатун и передачи его будущим поколениям, из Резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджанской Республики на 2025 год, Кабинету министров Нахичеванской Автономной Республики первоначально выделено 1 млн манатов для проведения восстановительных и консервационных работ.

Один из шедевров восточной архитектуры, мавзолей Момины хатун, созданный в XII веке великим азербайджанским зодчим Аджеми Нахичевани, включен в список охраняемых государством объектов культурного наследия мирового значения как национальное достояние азербайджанского народа.