 Ильхам Алиев принял государственного министра обороны Великобритании - ФОТО | 1news.az | Новости
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Ильхам Алиев принял государственного министра обороны Великобритании - ФОТО

Редакция 1news15:45 - Сегодня
Ильхам Алиев принял государственного министра обороны Великобритании - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 30 сентября принял государственного министра обороны Великобритании лорда Вернона Коакера.

Как сообщает 1news.az, информация об этом размещена на официальном сайте главы государства.

Гость выразил благодарность за приём, отметив, что для него является большой честью находиться в Азербайджане и встретиться с Президентом Азербайджана.

Коснувшись значения проходящих в Баку выставок «ADEX 2026» и «Securex Caspian», Коакер заявил о заинтересованности своей страны в участии в этом мероприятии. Он поблагодарил Президента Ильхама Алиева за высокий уровень организации выставок.

Отметив, что Азербайджан является очень важной дружественной страной для Великобритании, он также подчеркнул заинтересованность в дальнейшем развитии этой дружбы.

Выразив благодарность лорду Вернону Коакеру за участие в выставках, глава государства отметил, что выставка ADEX уже на протяжении многих лет является важным международным мероприятием.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в двустороннем партнёрстве между Азербайджаном и Соединённым Королевством открывается новая страница — сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Глава государства сообщил, что Азербайджан инвестирует в оборонную промышленность уже более 20 лет и что сегодня в этой сфере производятся товары как для внутреннего потребления, так и на экспорт. Президент Ильхам Алиев также коснулся перспектив сотрудничества с ведущими компаниями в области поставок в Азербайджан современных вооружений и оборудования, а также создания совместных предприятий в стране, подчеркнув в этом контексте важность партнёрства с Соединённым Королевством.

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