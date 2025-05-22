Пашинян дистанцируется от темы «геноцида»: правительство отвергло законопроект оппозиции

Правительство Армении дало отрицательное заключение проекту оппозиционной парламентской фракции «Армения» о криминализации отрицания так называемого «армянского геноцида», сообщают армянские СМИ.

Ранее секретарь фракции Арцвик Минасян сообщил, что проект внесен в преддверии 110-летия «армянского геноцида» и касается внесения изменений в Уголовный кодекс. Этот вопрос стал темой бурных обсуждений и споров в парламенте.

Согласно документу, за отрицание «геноцида» предлагалось ввести наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч драмов, общественных работ от 150 до 250 часов или лишения свободы сроком от одного месяца до четырех лет.

Таким образом, законопроект будет вынесен на обсуждение парламента с отрицательным заключением правительства.

Напомним, премьер-министр Армении Пашинян ранее во время его встречи с представителями армянской общины Швейцарии сделал сенсационное заявление, намекнув, что обвинения в геноциде армян в Османской империи в 1915 году, выдвигаемые уже более ста лет, могут быть выдумкой, а сама эта тема - инспирирована Москвой после начала «холодной войны»: «Как получилось, что в 1939 году повестки «геноцида» армян не существовало? Почему в 1950 году эта повестка появилась?»

В этом заявлении он впервые ясно указал, что вопрос мнимого «геноцида» был использован Россией в рамках геополитической борьбы после окончания Второй мировой войны и развязывания «холодной войны». Одним из катализаторов этого послужило присоединение Турции к западному блоку. Иначе говоря, против Турции спецслужбами Советского Союза было создано долговременное идеологическое оружие, которое сделало армянство заложником этого мифа, а также, используя армянскую диаспору, позволило манипулировать общественным мнением западного мира.