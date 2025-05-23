В Грузию не пустили сотрудника представительства ЕС в Тбилиси

В Грузию не допустили сотрудника представительства ЕС в Тбилиси Саймона Ванденбрук.

21 мая из тбилисского аэропорта Ванденбрука вернули в страну отправления ближайшим рейсом. Причины отказа во въезде не называются. Представительство ЕС ситуацию пока не комментировало.

Саймон Ванденбрук работает в отделе сотрудничества Делегации ЕС в Грузии, которая входит в структуру службы внешних связей Европейского союза (EEAS). В его обязанности входит координация программ помощи, реализация соглашения об ассоциации и развитие политических и экономических связей между ЕС и Грузией.

Источник: Новости-Грузия