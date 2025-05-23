Лавров назвал нереалистичной встречу в Ватикане с Украиной

Для Ватикана было бы некомфортно и немного «неэлегантно» принимать встречу двух православных стран - России и Украины, которые будут обсуждать вопросы на католической площадке, этот сценарий нереалистичен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я хочу сказать, чтобы не тратили умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны. Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин... Я думаю, для самого Ватикана будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран»,- сказал Лавров, выступая на посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов».

Он напомнил, что одна из первопричин конфликта вокруг Украины заключается в курсе Киева на «уничтожение УПЦ».

Источник: РИА Новости