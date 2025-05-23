Трамп: Россия и Украина вскоре проведут «масштабный» обмен пленными

Россия и Украина договорились о проведении крупного обмена военнопленными, он состоится в ближайшее время.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, поздравив обе стороны.

«Только что была достигнута [договоренность] о масштабном обмене пленными между Россией и Украиной. Вскоре он состоится. Поздравляем обе стороны с проведением переговоров. Может ли это привести к чему-то более значимому?» - написал он в соцсети Truth Social.

Источник: ТАСС