Борьба с сексуальным насилием: Британия вводит кастрацию

Британское правительство планирует ужесточать наказание за насилие сексуального характера - предлагается внедрить использование медикаментозного подавления полового влечения в отношении лиц, осужденных за сексуализированное насилие.

Эта мера рассматривается как часть более широкой стратегии по снижению риска рецидива, а также как способ облегчить перегруженность тюремной системы, в которой стремительно сокращается количество доступных мест.

В четверг в заявлении парламенту министр юстиции Шабана Махмуд сообщила, что химическая кастрация будет применяться в 20 тюрьмах в двух регионах и что она рассматривает возможность сделать ее обязательной. Также было отмечено, что крайне важно применение данного подхода наряду с психологическими вмешательствами, направленными на другие причины правонарушений, такие как утверждение власти и контроля.

К слову, это не впервые, когда химическая кастрация вводится как наказание. В Германии и Дании она применялась на добровольной основе, а в Польше — в обязательном порядке для некоторых правонарушителей.

Но действительно ли химическая кастрация так эффективна? Стоит подчеркнуть, что такое лечение не будет актуальным для некоторых преступников, например, таких как насильники, движимые жаждой власти и контроля, а не сексуальной озабоченностью. Тем не менее, Шабана Махмуд заявила, что исследования показывают – химическая кастрация может привести к снижению повторных правонарушений на 60%.

Источники: CNN

Джамиля Суджадинова