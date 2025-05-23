Австралийский депутат завершил речь глотком пива из ботинка – ВИДЕО

Депутат от Лейбористской партии от Западной Австралии Кайл Макгинн, который два срока был депутатом от горнодобывающего и пасторального региона, завершил свою прощальную речь, шокировав всех – снял ботинок, налил в него пива и выпил его.

Прежде чем тактично достать банку пива CBCo Brewing от Margaret River, Макгинн поблагодарил своих избирателей и заявил, что он «привык получать выговоры».

«Я долго и упорно думал о том, как закончу эту речь… Есть только один способ сделать это, и я привык, что меня ругают, так что давайте покончим с этим и сделаем это, но я хотел бы сказать членам и избирателям по всей Западной Австралии: спасибо за два замечательных срока, ура», - сказал он.

Его театральное выступление вызвало смешанную реакцию в зале парламента: одни депутаты сдержанно поёжились, другие не сдержали смеха и даже аплодировали. Однако веселье быстро закончилось — президент Законодательного совета Аланна Клохези строго призвала его занять своё место.

Позже, в интервью радиостанции 6PR, он пояснил свою мотивацию: «Я хотел показать, что среди политиков есть и обычные люди. Я просто праздновал по-своему».

Источники: BBC

Джамиля Суджадинова