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Как перевозить домашнего питомца с AZAL: Основные правила и требования – ФОТО

Феликс Вишневецкий15:30 - Сегодня
Как перевозить домашнего питомца с AZAL: Основные правила и требования – ФОТО

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL представил правила перевозки домашних животных в самолете.

Если вы решили взять в путешествие своего питомца, обязательно сообщите об этом при бронировании, покупке авиабилета или через колцентр авиакомпании не позднее, чем за 24 часа до времени отправления рейса, указанного в расписании.

Для перевозки в багажном отсеке масса животного (включая птиц) вместе с контейнером не должна превышать 75 кг, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт AZAL.

«Чтобы ваш питомец чувствовал себя спокойно во время полета, его следует подготовить к нему заранее. На полгода, а то и раньше, купите переноску для животных, соответствующую требованиям авиакомпании, положите в нее уютный, привычный туалет и его игрушки - оно должно стать любимым местом, а не тюремной камерой. Пусть животному будет комфортно в клетке дома», - подчеркивают в AZAL.

Крупные собаки в контейнере массой от 32 до 75 кг перевозятся в специальных закрытых контейнерах в багажном отделении с соблюдением следующих требований:

- Контейнер должен соответствовать размерам собаки по высоте, ширине и длине и подбираться так, чтобы питомец мог не только сидеть и лежать, но и стоять в полный рост и свободно вращаться на 360°;

- В маркировке на контейнере должна быть указана максимально допустимая масса перевозимого животного, а также вес порожнего контейнера;

- Две части клетки должны быть соединены болтами. Использование клеток с любой другой системой запирания не допускается;

- Любой контейнер с животной массой более 32 кг должен быть оборудован не менее чем двумя боковыми ручками;

- В клетке должна быть установлена одна стационарно прикрепленная поилка;

- Дверь должна быть оборудована централизованной запирающей системой, закрывающей замок со всех четырех сторон. Кроме того, необходимо использовать стяжки еще и со всех сторон;

- Колеса клетки должны быть сняты или, если они двигаются, их следует подтолкнуть или зафиксировать липкой лентой;

- Пол клетки должен быть покрыт одеялом, газетами или другим впитывающим материалом. Обратите внимание, что использование соломы и торфа запрещено; Во избежание повреждений при погрузке/выгрузке контейнера с животным в воздушное судно дополнительные складные ручки необходимо сложить и зафиксировать скотчем.

Декларация об ответственности за перевозку живых животных доступна по ссылке.

Вся информация о сборах за перевозку животных авиакомпанией «Azerbaijan Airlines» доступна здесь – отметим, что животное в багаже не входит в норму бесплатного провоза багажа и взимается по специальным тарифам в зависимости от фактического веса и размера.

К перевозке в салоне самолета принимаются только два домашних животных в клетке (кошка, собака, экзотические птицы) одной и той же породы, общий вес которых не должен превышать 8 кг. Размер контейнера (клетки) в сумме трех измерений не должен превышать 115 см (55 см * 20 см * 40 см). Если масса животного вместе с клеткой превышает 8 кг, животное принимается к перевозке в багажном отделении.

В целях обеспечения безопасности полетов, а также сохранности имущества пассажиров и авиакомпании недопустима перевозка крупных и агрессивных собак в стандартных контейнерах из твердого пластика.

Для перевозки таких животных, а также собак, вес которых вместе с контейнером находится в пределах от 32 до 75 кг, используются специально изготовленные контейнеры из твердой древесины, металла, фанеры или подобных материалов, снабженные парой запирающихся замков с каждой стороны. двери следует использовать.

Животные массой более 75 кг проверяются и принимаются к перевозке только как груз.

Перевозка живых животных должна быть предварительно запрошена и согласована в ПНР через ССР.

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