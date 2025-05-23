Иран пригрозил США «новым Вьетнамом и Афганистаном»

Генеральный штаб вооруженных сил Ирана пригрозил США своего рода «новыми Вьетнамом и Афганистаном» в случае ошибочных действий Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Безобразия США в регионе в любом случае обернутся для них новым Вьетнамом или Афганистаном», - сказано в заявлении, опубликованном агентством IRNA. Генштаб ВС Ирана также пообещал ответить на угрозы или «ошибочные действия».

Ранее глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил, что вооруженные силы Ирана находятся на пике своей боевой готовности, реализуются планы по обеспечению безопасности страны. Его слова появились после того, как телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана.

Источник: РИА Новости