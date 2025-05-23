В Риме начался пятый раунд переговоров Ирана и США по ядерной программе.

Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

Переговоры проходят в здании дипмиссии Омана в Риме.

По данным агентства, иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, а американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана.