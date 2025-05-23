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Трамп обвинил еще один университет в антисемитизме

First News Media21:00 - Сегодня
Трамп обвинил еще один университет в антисемитизме

Администрация президента США Дональда Трампа обвинила Колумбийский университет в антисемитизме.

Соответствующее обвинение содержится в заявлении управления по гражданским правам минздрава США (HHS).

«Результаты расследования тщательно документируют враждебную среду, которую более 19 месяцев вынуждены были терпеть еврейские студенты Колумбийского университета, что подрывало их образование, безопасность и благополучие», - заявил глава департамента Энтони Аршеваль.

Руководство университета обвинили в сознательном игнорировании притеснения еврейских студентов. В качестве примера халатности на фоне антисемитских выходок в кампусе приводилось отсутствие реакции на появление изображений нацистской свастики в аудиториях, отсутствие эффективного механизма подачи жалоб на проявления антисемитизма и другое.

Администрация Трампа перед этим предложила Колумбийскому университету согласиться на внедрение государственного надзора под угрозой сокращения финансирования.

Напомним, что 22 мая министерство внутренней безопасности США запретило Гарвардскому университету принимать иностранных студентов. Ведомство утверждает, что руководство вуза создало небезопасную атмосферу в кампусе. Там антиамериканские и протеррористические агитаторы преследуют и нападают на людей, в том числе на многих еврейских студентов.

Поводом для таких обвинений стал отказ руководства вуза предоставить властям информацию о критически настроенных к Израилю иностранных студентах и дисциплинарных мерах, предпринятых в отношении студентов, позволявших антисемитские высказывания.

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