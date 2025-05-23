Подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля в США грозит смертная казнь

Минюст США предъявил обвинения подозреваемому в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне Элиасу Родригесу из Чикаго (штат Иллинойс), ему грозит смертная казнь.

Подозреваемому предъявлены обвинения в убийстве первой степени (два эпизода), которые также включают обвинения в убийстве иностранных официальных лиц, причинение смерти человеку с применением огнестрельного оружия и использование огнестрельного оружия во время совершения преступления. По крайней мере одно из обвинений предусматривает смертную казнь.

Как сообщалось, двое сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне (округ Колумбия) были застрелены вечером 21 мая недалеко от столичного еврейского музея. Подозреваемый в убийстве задержан.

Согласно судебным документам, которые цитируют СМИ, Родригес заявил, что сделал это для Палестины, для Газы. Телеканал NBC News сообщал, что во время задержания мужчина кричал: «Освободите Палестину».

Сегодня Родригес впервые предстанет перед федеральным судом в Вашингтоне. Полиция считает, что подозреваемый действовал в одиночку.

Источник: «Интерфакс»