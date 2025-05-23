Президент Грузии: Мир и стабильность на Южном Кавказе имеют решающее значение

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил о заинтересованности Тбилиси в заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

В эфире телеканала Imedi он сообщил, что Грузия является одной из заинтересованных сторон в установлении отношений между двумя странами. Президент поблагодарил власти стран за их готовность вести переговоры.

Также Кавелашвили подчеркнул, что мир и стабильность имеют решающее значение для всего Южного Кавказа и открывают возможности для всех трех государств.

Источник: Вестник Кавказа