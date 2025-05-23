Украина работает над встречей Зеленского с Путиным

Киев работает над возможной встречей между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером РФ Путиным.

Как сообщает АПА со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, стратегией Москвы является вывод Соединенных Штатов Америки из мирных переговоров, однако он не верит в инфраструктуру безопасности Европы без американской стороны.

Дипломат напомнил, что стороны согласились провести обмен военнопленными и его реализация уже началась.