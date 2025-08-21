Патриотизм в плейлистах: Как музыка формирует национальное самосознание молодёжи - ВИДЕО

Патриотизм - это чувство, которое формируется не только через книги и уроки истории, но и через музыку.

Песни, воспевающие любовь к родине, помогают молодому поколению лучше понять свои корни, гордиться страной и развивать национальное самосознание. В этом материале 1news.az расскажет о том, как через мелодии и тексты артисты передают важные ценности и воспитывают патриотические чувства у слушателей.

До победы Азербайджана во Второй Карабахской войне патриотические песни чаще звучали в минорном ключе. В них чувствовалась печаль, скорбь и тоска по утраченной земле, а также желание справедливости и надежда на будущее. Сегодня ситуация изменилась: после победы страна стала источником радости и гордости, и это отразилось в музыке. Патриотические песни теперь чаще звучат в мажорном ключе - с торжественными мелодиями и бодрым настроением. Музыка передаёт уверенность и чувство триумфа, показывая, что Азербайджан - страна-победитель, и вдохновляет молодых людей на гордость за родину.

Песня «Qələbə» стала первой композицией о победе Азербайджана во Второй Карабахской войне. Примечательно, что музыку к ней популярный автор и исполнитель Мурад Ариф написал ещё в 2016 году, во время апрельских событий, а текст в период военных действий в 2020 году, так как все это время, по словам М.Арифа, он «ждал именно этих слов и этих событий».

Песня «Salam, əsgər!» стала первым сольным музыкальным проектом певицы Мехин Гумбатовой под руководством заслуженного артиста Азербайджана Рашада Гашимова. Она посвящена военнослужащим, защищающим территориальную целостность Азербайджана, и особенно важна для самой исполнительницы, поскольку Мехин является дочерью шехида - её отец погиб в боях за Родину во время Первой Карабахской войны. Таким образом песня стала её личным музыкальным обращением к армии и солдатам, данью уважения всем героям, а также возможностью выразить благодарность в память о шехидах, чья кровь не была пролита напрасно.

Помимо работы с Мехин над песней «Salam, əsgər!», Рашад Гашимов в 2020 году продолжил поддерживать патриотический дух в музыке, написав песню «Vətən» для легендарной азербайджанской группы Rast, которой он руководит уже много лет. Композиция стала настоящим манифестом любви к Родине, воспевая преданность Азербайджану и героизм его народа - подчеркнем, что в ней особенно заметен узнаваемый почерк Рашада Гашимова как композитора, а также эффектно раскрывается вокал и подача солистки группы Rast Ламии Гашимовой, придавая песне особую эмоциональную глубину и патриотический заряд.

Ещё одна яркая патриотическая композиция последних лет – это «Qələbə» в исполнении народной артистки Азербайджана Ройи Айхан. Песня написана заслуженным артистом Азербайджана Джабиром Имановым, а слова - Икрамом Алиевым. Трек исполнен в мажорном ключе, подчеркивая торжественный и победный настрой, и посвящён стране-победителю. В патриотическом треке Ройя воспевает историческую победу Азербайджана, одержанную славной Азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, благодаря которой была восстановлена территориальная целостность страны и положен конец многолетней армянской оккупации.

Ещё одна патриотическая композиция - «Ey Vətən» (музыка Эльзы Ибрагимовой, слова Демира Гедабейли) в исполнении победительницы проекта «Yeni ulduz 4» Ильхамы Гасымовой. Напомним, что композиция была первой студийной записью певицы в рамках сотрудничества с SOY Production после её победы в шоу талантов много лет назад - песня получила роковую аранжировку, что придало ей особую мощь, любовь к Родине и патриотический дух. Особое внимание привлекает факт, что после того, как «Ey Vətən» послушал по радио Президент Ильхам Алиев во время поездки в освобожденный Зангилан, трек мгновенно взлетел на стримингах, вызвав широкий резонанс в социальных сетях. Для Ильхамы Гасымовой это особенно ценно, ведь её исполнение прозвучало на освобожденной территории, символизируя победу Азербайджана и восстановление территориальной целостности страны. Отметим, что вскоре после того, как песня обрела новую жизнь и популярность, на нее был снят клип в освобожденной Шуше.

И если говорить о патриотических песнях в целом, то особенно стоит выделить «Vətən yaxşıdır». Эта композиция обрела новую жизнь благодаря трогательному исполнению прапорщика Худаяра Юсифзаде, ставшего настоящим символом Второй Карабахской войны. Герой, павший в 22 года в боях за освобождение Агбенда, незадолго до своей гибели спел эту песню для сослуживцев прямо на фронте, чтобы поддержать их боевой дух - видео с его исполнением разлетелось по соцсетям, растрогав до слёз тысячи людей и фактически открыло новый виток интереса к патриотическим песням в Азербайджане.

Хотя многие восприняли композицию как народную, у неё есть автор: музыка написана в 1960 году народным артистом Алибабой Мамедовым на стихи классика азербайджанской поэзии Алиаги Вахида. В разные годы «Vətən yaxşıdır» исполняли Эйюб Ягубов, Бабек Нифталиев, Эхтирам Гусейнов и другие, но именно голос Худаяра Юсифзаде сделал песню бессмертной и по-настоящему народной. Сам Алибаба Мамедов в одном из интервью признался, что был глубоко тронут исполнением Х.Юсифзаде: «У него был прекрасный голос, жаль, что мы больше его не услышим». Сегодня эта версия известна под названием «Тесниф Худаяра» и воспринимается как особая страница в патриотической музыкальной истории Азербайджана.

Подчеркнем, что сегодня патриотическая музыка звучит не только на концертах или в эфире телеканалов - она прочно вошла в цифровую жизнь молодых людей. Композиции о Родине периодически занимают высокие позиции на стриминговых площадках, их слушают школьники и студенты, а комментарии под клипами и треками в социальных сетях показывают, что новое поколение с гордостью добавляет такие песни в свои личные плейлисты. Для молодежи это не просто музыка - это способ выразить свою сопричастность к истории страны, почувствовать единство с азербайджанской нацией и вдохновиться примером героев.

Таким образом, патриотические песни стали важнейшим инструментом формирования национального самосознания у подрастающего поколения в Азербайджане - они помогают не только сохранить память о прошлом и передать её дальше, но и делают патриотизм частью современной молодежной культуры, понятной и близкой новым слушателям.

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDIA) и в соответствии с условиями конкурса на тему «Развитие национального самосознания и воспитание патриотических чувств у молодого поколения»