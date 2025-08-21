 Архиепископу Баграту Галстаняну продлили арест на три месяца | 1news.az | Новости
Армения

Архиепископу Баграту Галстаняну продлили арест на три месяца

First News Media16:20 - Сегодня
Архиепископу Баграту Галстаняну продлили арест на три месяца

Суд в Иреване принял решение продлить лидеру движения «Священная борьба», архиепископу Баграту Галстаняну арест на три месяца.

По мнению судьи Карена Фархояна, риск совершения архиепископом преступления остается высоким.

Несмотря на то, что адвокат Галстаняна бойкотировал заседание и не участвовал в рассмотрении вопроса о мере пресечения, суд все же продолжил разбирательство и вынес решение.

Галстанян подчеркнул, что не считает себя террористом, как утверждает сторона обвинения, и для него оскорбительно слышать подобное в свой адрес.

Напомним, что 7 августа Следственный комитет сообщил, что дело в отношении 18 членов движения «Священная борьба» направлено в суд. Указанные лица проходят по делу о «подготовке теракта и попытке захвата власти».

Лидер движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян и его сторонники были арестованы в конце июня. Тогда Следственный комитет Армении заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти.

Источник: Sputnik Армения

