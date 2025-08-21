В Баку пройдет очередная ярмарка «Из села – в город»

23 и 24 августа в столице состоится очередная ярмарка «Из села – в город», организуемая ОАО «Аграрные закупки и снабжение», находящимся в подчинении Министерства сельского хозяйства.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в министерстве, целью традиционно организуемой ярмарки является расширение возможностей местных фермеров по сбыту продукции и обеспечение жителей города экологически чистыми органическими продуктами.

В ярмарке примут участие около 35 фермеров из приблизительно 20 регионов страны, они выставят на продажу почти 100 наименований сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Контроль качества реализуемой продукции будет осуществляться Агентством продовольственной безопасности Азербайджана. В случае возникновения вопросов относительно качества продукции граждане смогут обратиться в передвижную пищевую лабораторию, работающую на ярмарке, и на месте подвергнуть продукцию анализу.

Ярмарка будет действовать с 09:00 до 19:00 по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро «Гянджлик»).

Отметим, что фермеры, участвующие в ярмарке, бесплатно обеспечиваются прилавками, весами и другим необходимым оборудованием.