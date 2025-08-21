 В Хатаинском районе Баку произошел пожар | 1news.az | Новости
В Хатаинском районе Баку произошел пожар

Феликс Вишневецкий17:30 - Сегодня
В МЧС поступила информация о возгорании на территории со скопившимися отходами по адресу: Хатаинский район, улица А.Шихлинского.

По сигналу на место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС, сообщает 1news.az cо ссылкой на пресс-службу МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

«Дополнительная информация будет предоставлена», - отмечают в МЧС.

В связи с пожаром на территории к месту происшествия были привлечены сотрудники полиции, а также наряды Государственной дорожной полиции. Полицейские обеспечивают охрану места происшествия и принимают меры безопасности, водителям даются указания о движении по альтернативным маршрутам.

