Пропала жительница Агдамского района, 26-летняя Махира Гусейнова.

Об этом сообщает МВД АР.

Отмечается, что девушка вышла из дома и не вернулась.

Приметы М. Гусейновой: рост - 165 см, телосложение среднее. На момент ухода из дома на ней была красная куртка с короткими рукавами, синие брюки и розовые туфли.

Всех, кто видел изображенную на фото девушку или располагает какой-либо информацией о ней, просят обратиться в Службу служебных вызовов МВД по номеру «102», на официальные страницы в социальных сетях, а также позвонить в Агдамское районное управление полиции по городскому номеру (026) 325-02-02 или мобильному (050) 997-06-03.