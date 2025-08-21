Против компании Delta Telekom была осуществлена масштабная DDoS-атака

Сегодня в Азербайджане в работе некоторых интернет-телекоммуникационных операторов и провайдеров наблюдались временные замедления.

«Против одного из основных «backbone»-операторов, обеспечивающих страну интернет-трафиком - компании Delta Telekom, была осуществлена масштабная DDoS-атака» - об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Отмечается, что в рамках плана по обеспечению устойчивости интернет-услуг в стране, разработанного министерством цифрового развития и транспорта, интернет-провайдеры были незамедлительно перенаправлены на сети альтернативных «backbone»-операторов.

В короткие сроки был обеспечен доступ пользователей к интернету – в результате предпринятых мер кибератака на Delta Telekom была в кратчайшие сроки нейтрализована, а услуги компании восстановлены.