 Семья Национального героя Хокумы Алиевой переехала в Кяльбаджар
Общество

Семья Национального героя Хокумы Алиевой переехала в Кяльбаджар

First News Media16:50 - Сегодня
Семья Национального героя Хокумы Алиевой переехала в Кяльбаджар

Среди первых жителей, переехавших в Кяльбаджар, – члены семьи Национального героя Хокумы Алиевой.

Отец Хокумы Алиевой, житель Кяльбаджара Джалил Алиев, выразил по этому поводу благодарность Президенту Ильхаму Алиеву.

«Да здравствует наше государство и глава нашего государства, который воссоединил нас с родной землей и обеспечил нас прекрасными домами. Господин Президент сказал мне на церемонии, состоявшейся 29 декабря, что вы будете одними из первых, кто переедет в Кяльбаджар. Сегодня мы встретились с Президентом и нам предоставили четырёхкомнатный дом со всеми удобствами. За это мы выражаем Вам свою благодарность. Мы очень гордимся тем, что одна из первых 20 семей, переехавших в Кяльбаджар, – это семья Хокумы».

Следует отметить, что сегодня Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в частных и многоэтажных домах на территории первого жилого комплекса города Кяльбаджар, и встретились с переехавшими сюда жителями.

Источник: Qafqazinfo

