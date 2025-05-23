В Баку прошел Dahua Partner Day 2025 – ФОТО - ВИДЕО

На масштабном мероприятии Dahua Partner Day 2025 в Баку (Азербайджан) компания Dahua Technology официально объявила о начале партнёрства с Avisec, представив свои передовые инновации.

Partner Day - это ежегодное мероприятие, которое Dahua Technology проводит в разных странах для сбора ключевых партнёров, дистрибьюторов и представителей бизнеса. В рамках мероприятия компания делится стратегией развития, демонстрирует новые продукты и решения, а также укрепляет партнёрские связи. Прошедшее в Баку с большим успехом мероприятие, в котором приняли участие более 300 гостей, стало не просто выставкой, а платформой для установления и расширения сотрудничества.

В рамках мероприятия Dahua Partner Day 2025 компания Dahua Technology официально присвоила компании Avisec статус эксклюзивного дистрибьютора в Азербайджане. Это стратегическое решение подтверждает высокий уровень доверия и признание профессионализма Avisec в сфере систем безопасности и ИТ-решений. Новый статус открывает возможности для ещё более тесного сотрудничества и внедрения передовых технологий Dahua на локальном рынке - от систем видеонаблюдения и противопожарной защиты до умных решений для образования, инфраструктуры и городской безопасности.

«Присвоение нам статуса эксклюзивного дистрибьютора - это важный шаг и высокая оценка нашей работы. Уже в ближайшее время клиенты увидят более профессиональную поддержку, прямой доступ к инновациям Dahua и качественно новый уровень сервиса», - отметил исполнительный директор Avisec Кямран Фараджев.

«Мы видим в Avisec не просто дистрибьютора, а стратегического партнёра, глубоко понимающего потребности местного рынка и умеющего выстраивать доверительные отношения с клиентами. Это прочная основа для устойчивого роста и ещё более уверенного присутствия Dahua в Азербайджане», - подчеркнул генеральный директор Dahua Technology Евразия Антон Джу.

Ориентируясь на свою миссию - создавать более умное общество и улучшать качество жизни, Dahua совместно с эксклюзивным дистрибьютором Avisec стремится предлагать ценные решения для партнёров и клиентов в Азербайджане, способствуя формированию более безопасной, устойчивой и технологически развитой среды.

На Dahua Partner Day 2025 в Баку были продемонстрированы новейшие технологические решения, включая не имеющую аналогов у конкурентов технологию WizColor, а так же AcuPick, беспроводные системы, противопожарную сигнализацию, видеодомофоны, интеллектуальные решения для образования, умных зданий, охраны периметра и многое другое.

Dahua Technology - один из ведущих мировых поставщиков AIoT-решений с фокусом на видеотехнологии. Компания насчитывает свыше 23 000 сотрудников и обладает сильной научно-исследовательской базой, что позволяет ей разрабатывать и внедрять передовые технологии более чем в 180 странах и регионах. Решения Dahua охватывают широкий спектр отраслей - от транспорта и промышленности до образования, ритейла, финансового сектора, энергетики и экологии. Глубокая экспертиза в сфере AIoT позволяет компании уверенно выходить за пределы традиционной безопасности и предлагать всё более разнообразные и интеллектуальные продукты.

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