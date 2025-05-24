Глава МИД Турции посетит Россию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Россию с рабочим визитом 26-27 мая по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова, сообщили ТАСС источники в турецком МИД.

«В ходе визита, как ожидается, Фидан будет принят президентом РФ Владимиром Путиным и встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Кроме того, запланированы двусторонние встречи турецкого министра с помощником президента РФ Владимиром Мединским и министром обороны Андреем Белоусовым», - сообщили источники.

Они отметили, что на переговорах в Москве планируется подробно обсудить двусторонние отношения, в том числе в торговле, энергетике, туризме, и «оценить возможные шаги, которые следует предпринять для их дальнейшего развития».