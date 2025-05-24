Иран запустил первое воздушное такси

Иран официально запустил первое в стране воздушное такси, открыв новую страницу в развитии национальной авиации.

Торжественная церемония, приуроченная к годовщине освобождения Хорремшехра и открытию проектов Министерства дорог и городского развития, состоялась с участием Президента Масуда Пезешкиана, который выступил с видеообращением.

Первый рейс воздушного такси соединил города Кередж и Казвин, ознаменовав начало регулярных перевозок.

Мохсен Хасанлу, советник министра и гендиректор Особой экономической зоны и Международного аэропорта Паям, находящегося в ведении Министерства связи и информационных технологий ИРИ, подчеркнул значимость этого события для авиационной отрасли страны. «Запуск воздушного такси – это важное достижение, которое сулит большие перспективы», – заявил он.

По словам Хасанлу, новый вид транспорта будет способствовать привлечению новых инвестиций в Особую экономическую зону Паям, стимулированию национальной экономики и развитию провинции Альборз. Кроме того, он создаст благоприятные условия для широкого использования авиационных услуг населением.

«Введение воздушного такси сыграет ключевую роль в оживлении малозагруженных воздушных маршрутов», – отметил Хасанлу.

Он подчеркнул, что это «инновационная услуга, которая позволит общественности пользоваться авиаперевозками, а инвесторам предоставит новые возможности для вложений».

Запуск первого воздушного такси в Иране рассматривается как значительный шаг в модернизации транспортной инфраструктуры страны и расширении доступности авиационных услуг.

Источник: ИРНА