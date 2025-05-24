Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры в Стамбуле с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Об этом сообщает телеканал NTV, на который ссылается ТАСС.

Встреча состоялась в рабочем офисе президента Долмабахче.

По его данным, на переговорах обсуждались двусторонние отношения и вопросы совместного противодействия терроризму. Во встрече приняли участие министры силового блока.

Визит временного главы Сирии в Турцию не анонсировался.