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Никто не может диктовать Ирану, каким путем ему идти - вице-президент

First News Media18:00 - Сегодня
Никто не может диктовать Ирану, каким путем ему идти - вице-президент

Никто не может диктовать Ирану, каким путем ему идти, это касается и ядерной программы, и других сфер.

Об этом заявил на мероприятии в Мешхеде вице-президент Ирана и председатель Организации по атомной энергии Мохаммед Эслами, сообщает Trend.

По его словам, другие страны не могут диктовать условия Ирану по каким-либо вопросам, Иран принимает решения, основываясь на своих национальных интересах и целях.

"В настоящее время Иран находится в хорошем положении по сравнению со странами, которые тратят миллионы долларов, и путь, по которому идет Иран, не может быть разрушен", - добавил М.Эслами.

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