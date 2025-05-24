Трамп заявил, что не намерен сокращать оборонный бюджет США

Президент США заявил, что не собирается урезать оборонный бюджет страны общим объемом около $1 трлн.

"Мы только что составили военный бюджет на $1 трлн. Некоторые интересуются, не мог бы я сократить его. Я не сокращу его даже на 10 центов. Есть другие вещи, расходы на которые можно урезать", - сказал американский лидер, выступая перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).

Глава Белого дома отметил, что способ ведения боевых действий в мире сильно изменился в последнее время.

"Появились дроны. Это требует от вас изучения нового способа ведения войны", - обратился Трамп в выпускникам.

В начале мая Белый дом опубликовал проект бюджета США на 2026 финансовый год (с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года). Он предусматривает сокращение расходов на необоронные нужды на 22,6% (около $163 млрд).

Источник: ТАСС