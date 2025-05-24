СМИ: Маск решил отказаться от политической карьеры по ряду причин

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск отказался от политической карьеры по нескольким причинам, пишет The Washington Post (WP).

По словам источников, бизнесмен разочаровался из-за трудностей в достижении результатов. Кроме того, он беспокоится за безопасность членов своей семьи и свою собственную. Также он не ожидал настолько негативной реакции на себя и свою компанию Tesla, на объектах которой произошло несколько тревожных инцидентов.

На Катарском экономическом форуме миллиардер заявил, что будет «гораздо меньше» тратить на политическую деятельность, если не увидит причины для этого в будущем.

«В частном порядке один из источников сказал, что Маск разочарован влиянием, которое его деньги могут оказать на политическую систему, и предпочел бы потратить свое время и состояние в другом месте», — говорится в материале.

Как уточняется в статье, миллиардер намерен сосредоточиться на деятельности двух своих компаний Tesla и SpaceX.

На этой неделе СМИ обратили внимание на то, что президент США Дональд Трамп перестал упоминать Маска в социальных сетях и на брифингах. В феврале и марте политик упоминал бизнесмена в своем аккаунте в Thruth Social не меньше четырех раз в неделю. С начала апреля упоминаний не было вообще. Маск как будто пропал из федеральной американской повестки.

Источник: Gazeta.ru