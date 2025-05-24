Дамаск приветствовал решение властей США временно снять санкции против Сирии

Дамаск приветствует решение властей США снять часть санкций, действовавших против Сирии.

Об этом говорится в заявлении МИД арабской страны.

"Мы приветствуем решение правительства США снять санкции, которые действовали против Сирии и ее народа на протяжении многих лет. Отмена санкций - это позитивный шаг в правильном направлении для облегчения гуманитарных и экономических страданий в стране", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

"Мы протягиваем руку любому, кто желает сотрудничать с нами на основе уважения и невмешательства в наши внутренние дела. Мы считаем, что диалог - это лучший способ построения сбалансированных отношений, отвечающих интересам народов и укрепляющих стабильность", - отметили в МИД Сирии.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио подписал документы об отмене на 180 дней пакета санкций, введенного в отношении Сирии в 2019 году.

Указывается, что речь идет о санкциях, принятых в рамках так называемого закона Цезаря. Эти исключения будут способствовать улучшению санитарной обстановки и ситуации с электро- и водоснабжением.

"Сегодняшние действия представляют собой первый шаг в реализации концепции президента [США Дональда Трампа] о новых отношениях между Сирией и Соединенными Штатами. Президент Трамп предоставляет сирийскому правительству шанс содействовать миру и стабильности как внутри Сирии, так и в ее отношениях с соседями", - сказал Рубио.

Источник: ТАСС