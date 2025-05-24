В результате терракта на вокзале Гамбурга посрадали 17 человек

Полиция задержала 39-летнюю женщину, подозреваемую в нападении с ножом на центральном вокзале в Гамбурге, 23 мая пишет Bild.

Как предполагают полисмены, она действовала в одиночку. Мотив нападавшей остается пока неясным, однако на политическую мотивацию пока ничего не указывает, отмечает издание.

Инцидент на вокзале произошел около 18 часов в пятницу. Женщина внезапно появилась на платформе, достала нож и начала беспорядочно наносить удары.. По уточненным данным, в общей сложности пострадали 17 человек, состояние четверых оценивается как критическое, травмы остальных тяжелые, но не опасные для жизни.

Поезд, стоявший на пути, был эвакуирован, железнодорожное сообщение частично приостановлено.