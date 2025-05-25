В Украине в результате ночной атаки погибли 12 человек, более 70 ранены - ФОТО

По состоянию на сейчас известно о более 70 пострадавших в результате ночной массированной атаки России по Украине.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram-канале. "Среди погибших - трое детей из одной семьи на Житомирщине. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии", - отметил он.

Клименко подчеркнул, что противник применил ракеты и ударные беспилотники, а целью стали дома мирных граждан: повреждено более 80 жилых домов. Зафиксировано 27 пожаров, на 3 локациях пожарные до сих пор тушат пламя.

Всего под российским ударом оказались 13 регионов: город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области.

"Это был комбинированный, безжалостный удар, направленный на гражданских людей. Враг в очередной раз показал: его цель - страх и смерть", - написал министр.

РФ сегодня запустила по Украине почти 70 ракет и три сотни БПЛА.

Источник: УНИАН