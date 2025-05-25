На посольство РФ в Швеции с помощью БПЛА сбросили емкость с краской

На здание посольства РФ в Швеции с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) была сброшена емкость с краской.

Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе диппредставительства.

«Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона. Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом», — указано в Telegram-канале российского посольства.

Там отметили, что инцидент произошел утром 25 мая. Кроме того, операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям, подчеркнули в посольстве РФ.

«Подобные нападения регулярно продолжаются уже более года. Посольство неоднократно обращалось к шведской полиции и в МИД Швеции с настоятельными призывами пресечь подобные атаки. <...> Результатов, тем не менее, нет. Это наглядно свидетельствует об игнорировании Стокгольмом основополагающих норм международного права», — заключили в дипмиссии.

Источник: İz.Ru