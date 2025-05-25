Каллас призвала к «сильнейшему давлению» на Россию

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Запад оказывать «сильнейшее давление» на Россию, чтобы прекратить конфликт в Украине.

Об этом она написала на своей странице в соцсети Х, комментируя массированный удар ВС РФ по территории республики.

Она утверждает, что Россия якобы стремится «уничтожить Украину».

«Нам необходимо оказать сильнейшее международное давление на Россию, чтобы остановить эту войну», — написала Каллас.

Источник: Gazeta.Ru