МИД Ирана вызвал советника посольства Франции после победы в Каннах иранского диссидента

Иранский МИД вызвал советника посольства Франции и выразил ему протест из-за комментария министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро о фильме иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи, получившего главный приз на Каннском кинофестивале.

Об этом сообщает ISNA.

Фильм «Простая случайность», снятый Панахи, получил «Золотую пальмовую ветвь» 78-го Каннского кинофестиваля. Режиссер снимал картину в Иране нелегально: он не получил разрешение властей. Фильм он представил в Каннах лично, освободившись из иранской тюрьмы в 2023 году. После решения жюри фестиваля вручить Панахи главную награду Барро заявил, что она была получена «в знак сопротивления угнетению со стороны иранского режима».

В МИД Ирана сочли слова французского министра «унизительными» и «необоснованными».

Ранее два иранских режиссера получили срок из-за женщины без хиджаба.

Источник: Gazeta.Ru