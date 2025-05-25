«Мы хотим имена и страны»: Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором требует от Гарварда предоставления данных об иностранных студентах вуза.

"Почему Гарвард не говорит о том, что почти 31% студентов приехали из других стран? Тем не менее эти страны, часть из них недружелюбны по отношению к США, не платят за образование своих студентов и не собираются этого делать. Никто нам этого не сообщил!

Мы хотим знать, кто эти иностранные студенты. Это разумная просьба, поскольку мы даем Гарварду миллиарды долларов, но Гарвард не очень-то общительный. Мы хотим эти имена и страны", - говорится в публикации Трампа.