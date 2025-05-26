Пашинян: Новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет

Новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет, несмотря на все провокации и доводы.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на международном форуме «Ереванский диалог-2025».

Премьер заверил, что Армения будет привержена своей мирной повестке и сделает все, чтобы достичь мира, передают армянские СМИ.

«Для меня очевидно одно - между Арменией и Азербайджаном будет установлен мир», - заявил Пашинян.

При этом он вновь предложил Азербайджану подписать мирный договор и параллельно обратиться в ОБСЕ с предложением о роспуске структур Минской группы.