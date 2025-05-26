Иреван протестует: Макрона высмеяли за неспособность защитить Армению и себя

Перед посольством Франции в Армении проходит акция протеста. Участники акции пришли к диппредставительству, чтобы выразить возмущение проводимой властями Франции политики, передают армянские СМИ.

В беседе с журналистами руководитель информационно-аналитического центра «Луйс» Айк Айвазян пояснил, что недовольство граждан связано с тем, что именно на организованной Францией в Праге встрече Карабах «был провозглашен азербайджанским». При этом дружественная нам Франция ничего не предприняла, и какая выгода у европейцев тут на границе с Ираном, в стране, которая является военным союзником России, - отметил он.

«Посмотрите сегодняшние кадры, как Макрон получил оплеуху от жены. Вот она Франция, позиционирующая себя другом Армении, еще и пытающая создать впечатление, что может быть гарантом безопасности Армении. Макрон не может обеспечить собственную безопасность от своей жены, куда ему безопасность Армении обеспечить», - заявил Айвазян.