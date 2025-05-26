Пашинян: Историческая возможность установить мир с Азербайджаном не должна быть упущена

Наше стратегическое решение — оставаться приверженными мирной повестке дня, и я надеюсь, что в ходе сегодняшнего доклада мне удалось донести до наших международных партнеров и сделать более заметным, насколько близок мир между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил на совместной пресс-конференции с премьером Словакии Робертом Фицо премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Разумеется, мы полностью и всецело выполним свою обязанность в этом отношении, и я рад заявить, что мы также продолжаем наши консультации с Азербайджаном, чтобы эта историческая возможность не была упущена. Позвольте мне выразить свою уверенность в том, что она не будет упущена, потому что, конечно, не без трудностей, но мы движемся вперед, и тот факт, что мы смогли завершить, успешно закрыть переговоры по проекту мирного соглашения в этой обстановке, в сложных международных и региональных условиях, иметь согласованный текст, готовый к подписанию, конечно, является очень важным и очень большим достижением, но это шаг, который необходимо продолжить», - сказал Пашинян.

Он поблагодарил словацкую сторону за поддержку, оказанную ему в этом вопросе, «поскольку Словакия была одной из первых стран, которая приветствовала завершение переговоров и достижение соглашения по проекту мирного соглашения». «Словакия — одна из стран, которая ждет подписания соглашения», — подчеркнул Пашинян.

Источник: News.am