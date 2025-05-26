Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с военных поставок Украине

Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR.

«Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать», - заявил он.

Мерц пояснил, что теперь необходимо обеспечить Украине данное оружие.

Источник: РИА Новости