В Лянкяране задержан крупный наркоторговец
В ходе оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Лянкяранского городского отдела полиции, был задержан 57-летний ранее судимый Эльчин Гусейнов.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.
Установлено, что Гусейнов организовывал доставку и сбыт крупных партий наркотических средств, ввезённых на территорию страны контрабандным путём. У него было обнаружено 10 килограммов марихуаны, обогащённой психотропными веществами.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
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