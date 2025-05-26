В Лянкяране задержан крупный наркоторговец

В ходе оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Лянкяранского городского отдела полиции, был задержан 57-летний ранее судимый Эльчин Гусейнов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

Установлено, что Гусейнов организовывал доставку и сбыт крупных партий наркотических средств, ввезённых на территорию страны контрабандным путём. У него было обнаружено 10 килограммов марихуаны, обогащённой психотропными веществами.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.